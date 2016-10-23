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Казанський: Поховання Мотороли – це копія пишного поховання лідера Третього Рейху Рейнхарда Гейдріха (ФОТО)

Казанський: Поховання Мотороли – це копія пишного поховання лідера Третього Рейху Рейнхарда Гейдріха (ФОТО)
Пропаганда Росії влаштувала справжнє шоу з поховання терориста Мотороли. Від одного погляду на помпезну церемонію виникало відчуття, що його і вбили тільки заради цього поховання. Багатотисячна процесія була ретельно сфотографована з усіх можливих ракурсів, після чого російська сторона стала розганяти в мережі інтернет меседжі «Так проводжають тільки справжніх героїв» і «Окупантів так не ховають», підкріплюючи їх гарними фотографіями. Про це на своїй сторінці в Facebook пише відомий блогер Денис Казанський, передає replyua.net.

«Насправді російська пропаганда, як завжди, набрехала. Історія знає приклади, коли окупантів і терористів проводжали в останню путь настільки ж масово і помпезно. Один з найвідоміших прикладів подібних пишних поховань окупанта в окупованому місті – це прощання з одним з лідерів Третього Рейху Рейнхардом Гейдріхом, який був убитий в окупованій нацистами Празі в результаті замаху в 1942 році. Фотографій з похорону Гейдриха, звичайно, не так багато, як фотографій з похорону Мотороли, і якість їх звичайно далеко не така гарна. Проте їх чимало, і знайти їх в мережі можна без великої мороки. Якщо порівняти поховання нацистського окупанта в Празі і російського окупанта в Донецьку, можна зрозуміти наскільки вірне твердження російських пропагандистів», – прокоментував Денис Казанський.
Казанський: Поховання Мотороли – це копія пишного поховання лідера Третього Рейху Рейнхарда Гейдріха (ФОТО)
Казанський: Поховання Мотороли – це копія пишного поховання лідера Третього Рейху Рейнхарда Гейдріха (ФОТО)
Казанський: Поховання Мотороли – це копія пишного поховання лідера Третього Рейху Рейнхарда Гейдріха (ФОТО)
Казанський: Поховання Мотороли – це копія пишного поховання лідера Третього Рейху Рейнхарда Гейдріха (ФОТО)

Горячая тема: Блогер: Сім’я терориста Мотороли з українськими документами, а паспорти «ДНР», виходить, для лохів
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