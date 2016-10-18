Казанский: цель Гиви и других «ополченцев» предельно ясна

Накануне Гиви уже прокомментировал гибель своего «однополчанина» и заявил, что за эти действия будет расплачиваться вся Украина, и каждый город, который он будет захватывать, он сравняет с землей за своего друга. Как информирует replyua.net, об этом в своем блоге написал Денис Казанский.
По словам журналиста, после таких высказываний можно смело говорить о том, как «ополченцы не стреляют по мирным гражданам», как Россия защищает «русский мир». «Все эти освободители предстали во всей красе. У них только одна цель – сравнять города Украины с землей, уничтожить людей и оставить после себя выжженную землю. Наконец во всем признались. И именно это заявление Гиви должны прокручивать все украинские телеканалы», пишет Казанский.
По его мнению, это нужно делать для того, чтобы русскоязычные граждане, проживающие в Херсоне, Мелитополе, Запорожье и других городах, знали о том, как «ополченцы» относятся к ним на самом деле. Хватит питать иллюзии по поводу боевиков, отмечает журналист. Из заявления Гиви можно сделать вывод, как они на самом деле относятся ко всем людям.
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