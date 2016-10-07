Задорнов едет на лечение в оплеванную им же Прибалтику – блогер



Российский сатирик Михаил Задорнов серьезно заболел. Сворачивает работу над своими проектами и едет лечиться в одну из лучших клиник Прибалтики. Да-да, той самой Прибалтики, в которую Михаил Задорнов плевался на протяжении всей своей сценической карьеры, обзывая Латвию, Литву и Эстонию «странами большой шестерки», всячески обвиняя их в русофобии, фашизме и тому подобном. Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет блогер передает replyua.net.



«Злорадствовать, разумеется, не собираюсь. Просто удивительно, насколько же пресловутый «русский мир» – паскудная и гнилая конструкция. Всю свою карьеру человек строил на уничижении Запада, выступал против «Евросоюзной фальшивой демократии», а как прижало – побежал туда лечиться, потому что на всю великую Россию со всеми ее нефтедолларами и «Искандерами» не нашлось ни одной клиники, в которой ему могут оказать нормальную медицинскую помощь», – написал Казанский.



По его словам, все величие России легко разбилось об одну болячку, которую могут вылечить только в странах НАТО. Фальшивая евросоюзная демократия научилась строить хорошие больницы и платить достойные зарплаты своим врачам, а путинская Россия вместо этого развивала скрепы. Задорнову хорошо. Он – элита. У него есть деньги, чтобы к фашистам и геям поехать и подлечиться. А вот аудитории его только скрепами теперь лечиться и остается, резюмировал блогер.



Горячая тема: Стало відомо як відреагували в Пентагоні на погрозу збивати американські літаки Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Российский сатирик Михаил Задорнов серьезно заболел. Сворачивает работу над своими проектами и едет лечиться в одну из лучших клиник Прибалтики. Да-да, той самой Прибалтики, в которую Михаил Задорнов плевался на протяжении всей своей сценической карьеры, обзывая Латвию, Литву и Эстонию «странами большой шестерки», всячески обвиняя их в русофобии, фашизме и тому подобном. Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет блогер Денис Казанский «Злорадствовать, разумеется, не собираюсь. Просто удивительно, насколько же пресловутый «русский мир» – паскудная и гнилая конструкция. Всю свою карьеру человек строил на уничижении Запада, выступал против «Евросоюзной фальшивой демократии», а как прижало – побежал туда лечиться, потому что на всю великую Россию со всеми ее нефтедолларами и «Искандерами» не нашлось ни одной клиники, в которой ему могут оказать нормальную медицинскую помощь», – написал Казанский.По его словам, все величие России легко разбилось об одну болячку, которую могут вылечить только в странах НАТО. Фальшивая евросоюзная демократия научилась строить хорошие больницы и платить достойные зарплаты своим врачам, а путинская Россия вместо этого развивала скрепы. Задорнову хорошо. Он – элита. У него есть деньги, чтобы к фашистам и геям поехать и подлечиться. А вот аудитории его только скрепами теперь лечиться и остается, резюмировал блогер.