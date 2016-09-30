В «ЛНР» процвітає рабство – Денис Казанський

Правозахисники з «Східної правозахисної групи» провели цікаве дослідження і опублікували звіт про становище українських в'язнів, які після початку АТО залишилися на територіях, підконтрольних бойовикам «ЛНР», повідомляє replyua.net з посиланням на блогера Дениса Казанського.
«Цим людям сьогодні не позаздриш. Всі вони, по суті, перебувають в положенні безправних рабів. Бойовики не визнають рішення судів України, винесені після 2014 року по умовно-достроковому звільненні і амністії, відповідно до яких деякі ув'язнені повинні були бути звільнені. Навіть вже формально звільнені люди продовжують відбувати покарання, фактично будучи заручниками», прокоментував Денис Казанський.
За його словами, правозахисниками встановлено, що у всіх виправних колоніях на території, підконтрольній людям Ігоря Плотницького, є виробництва, де роблять колючий дріт, труни, тротуарну плитку, на всіх підприємствах застосовується рабська праця ув'язнених. Відмовитися від роботи укладеним неможливо – в цьому випадку його катують і кидають в карцер. Само собою, весь прибуток від рабської праці отримує Плотницкий і його оточення.
«У нас якось не прийнято співчувати зекам, але тут звичайно все дуже сумно. Особливо якщо врахувати, що до цих людей практично нікому немає діла навіть у нас», - резюмував Денис Казанський.
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