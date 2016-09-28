Ніякої «Новоросії» і «Русского мира» вже давно на Донбасі немає, лишився чистий кримінал – Казанський

Як передає replyua.net, донецький журналіст і блогер Денис Казанський в ефірі Громадського радіо розповів про низку вбивств і затримань бойовиків, які стояли біля витоків створення так званих «ЛНР» і «ДНР».
«В цілому, якщо узагальнювати всі ці вбивства, звичайно, згадуючи про Жиліна, Ципкалова та інших, то можна сказати, що у сепаратистів насправді немає ідей, а тільки чистий кримінал. Тому всі вбивства, які сталися, починаючи з «Бетмена», Дремова і Мозгового, і закінчуючи цими останніми ліквідаціями Жиліна і Ципкалова, відбулися виключно через гроші. Там йде переділ фінансових потоків, які були захоплені в 2014 році. А всі розмови про «Новоросії» і «Русский мир» - це ширма», – вважає Денис Казанський.
Більше того, наголошує блогер, російські спецслужби є активними учасниками розбірок криміналітету на Донбасі. І замах на главаря «ЛНР» Ігоря Плотницького в чергове це підтвердив. «Насправді в російській верхівці немає ніякого моноліту, як всі думають, кажучи, що в Кремлі єдиний вождь. Там ведуться битви кремлівських веж, і є найрізноманітніші люди, які один одного не переносять, наприклад, Сурков і Володін. Також має місце конкуренція між силовими відомствами. І все це переноситься на Донбас, де у різних лідерів різні куратори. Ми бачимо в якийсь момент посилення одних угруповань і занепад інших – розповідає Казанський.
На думку журналіста, під нещодавно згаданим Луганським переворотом ховається очевидна річ: той клан, який складався із колишніх «регіоналів» - людей Олександра Єфремова, остаточно зжер всіх вискочок, які з'явилися в 2014 році, всіх цих кримінальних товаришів з провінції, які в шльопанцях з автоматами захоплювали адміністративні будівлі в Луганську. Серед людей Єфремова псевдомер Луганська, який довгий час був заступником мера Сергія Кравченка, і ще тоді вважався людиною Єфремова. Сьогодні всі ці товариші записали звернення, що ми не дамо ображати Ігоря Плотницького: це і нинішній мер Стаханова Сергій Жевлаков, і Марина Філіппова, яка була мером Красного Луча, і Родіон Мірошник, який очолює «ЛОТ», а зараз він є радником Плотницького. Всі ці люди довгий час робили кар'єру в «славнозвісній» Партії Регіонів. І ці «регіонали», які вважають себе елітою Донбасу, які вже при владі десятки років, зневажали і використовували всіх цих «мозгових», «дрьомових», всі цих козачків, Ципкалова, у якого на обличчі були явні ознаки дегенератства, розповідає Казанський.
«На них зараз все навішують за всю розграбовану «гуманітарку», за вбивства, за тортури і за все на світі. Тому хтось буде сидіти, хтось вже відправився на той світ. Згодом їх всіх зіллють, а залишаться ці непотоплювані товариші, які трималися певний час в тіні», – прогнозує блогер.
Денис Казанський поділився своїми думками й стосовно так званого відведення військ з трьох населених пунктів на Донбасі. «Враження від такої ініціативи двояке. З одного боку, ми розуміємо, що це необхідний захід для того, щоб нарешті припинилися військові дії. Найпростіше – фізично розвести війська так, щоб вони не могли бачити один одного і влучити з наявного зброї. Таким чином припиняться вбивства і смерті наших військових. З іншого боку, це виглядає неправильно, коли Україна на своїй території відводить свою армію, і свої населені пункти залишає в якийсь напівсірій зоні», – зазначив Денис Казанський.
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