Карпенко: благодарен Лукашенко, что за эти три года к нам не полезли пророссийские террористы из Беларуси



Известный украинский блогер



Как пишет Богдан Карпенко, Лукашенко можно поблагодарить за то, что за эти три года к нам не полезли пророссийские террористы из Беларуси, что было очень реальным. Также модно сказать слова благодарности за возможность вести формат переговоров в Минске, и затягивать время, которое мы использовали для укрепления нашей армии и экономики, а также для усиления санкций против России.



«Я благодарен Порошенко, что именно момент безопасности для нашей страны стал главным приоритетом его политики. Я хочу, чтобы у нас не было проблем с общей границей, и с этой позиции, желаю, чтобы у нас были хорошие отношения между Порошенко и Лукашенко. Рад, что визит президента Беларуси состоялся со взаимным уважением», – резюмировал блогер.

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Срочно: Донік: ця людина у разі реваншу пересаджає нас всіх Известный украинский блогер Богдан Карпенко на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что, учитывая одиозную личность президента Беларуси Александра Лукашенко, многие из читателей могут не понять и не разделить его позиции относительного того, что лидера Беларуси можно поблагодарить за его стойкую позицию по отношению к Украине.Как пишет Богдан Карпенко, Лукашенко можно поблагодарить за то, что за эти три года к нам не полезли пророссийские террористы из Беларуси, что было очень реальным. Также модно сказать слова благодарности за возможность вести формат переговоров в Минске, и затягивать время, которое мы использовали для укрепления нашей армии и экономики, а также для усиления санкций против России.«Я благодарен Порошенко, что именно момент безопасности для нашей страны стал главным приоритетом его политики. Я хочу, чтобы у нас не было проблем с общей границей, и с этой позиции, желаю, чтобы у нас были хорошие отношения между Порошенко и Лукашенко. Рад, что визит президента Беларуси состоялся со взаимным уважением», – резюмировал блогер.