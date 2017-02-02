Карпенко: виявляється, сепаратисти пішли в атаку за наказом Кононенка, щоб віджати завод у Ахметова

Відомий український блогер Богдан Карпенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише про те, що протягом останніх двох днів склалося враження, що в Україні з’явилася сила-силенна експертів, критиків, знавців військової справи, які ніби от-от приїхали з табору «ДНР» або ж з Кремля, де їх гарненько накрутили і вони тепер знають, хто ж насправді спричинив чергове загострення на сході України.
За словами Богдана Карпенка, певно більшість читачів може подумати, що це якість кремлівські засланці мають на меті посварити українців, нав’язати їм думку Москви. Насправді це не так, адже серед «експертів» добре відомі українські політики, які називають себе патріотами.
«Чого я тільки не начитався за ці два дні про причини обстрілу Авдіївки: «Батьківщина» верещить, що це Петро Порошенко почав обстрілювати мирне населення, щоб відволікти українців і по-тихому узурпувати владу, і не проводити реформи. Антикорупціонери пишуть, що це Петро Порошенко відволікає від корупції і насправді проводить антикорупційні схеми, які хоче ще й приховати від західних партнерів, але, без сумніву, перше місце серед «поїхавши на всю катушку» має версія від недоумка із сайту Страню.юа, який переконує, що сепаратисти пішли в атаку за чітким наказом Кононенка і Грановського, щоб віджати завод у Ахметова», – резюмував блогер.