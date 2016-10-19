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Карпенко: Припиніть поширювати відео з кремлівських передач, де сьогоднішні «опозиціонери» завтра полізуть в Україну

Карпенко: Припиніть поширювати відео з кремлівських передач, де сьогоднішні «опозиціонери» завтра полізуть в Україну
Як передає replyua.net, на переконання відомого українського блогера Богдана Карпенка, на кремлівському телебаченні інша думка представлена у повній меншості, і тільки для того, щоб робити видимість свободи слова для глядача. Ця інша думка представлена у люто непропорційному співвідношенні: іншу думку мочать всією студією, що формує у глядача враження, що дана думка не вірна. За тією ж схемою працює Шустер, тільки у нас він працює проти влади: 10 критиків влади мочать одного представника влади, у глядача формується переконання, що влада не права.

«На кремлівських каналах спікери, які висловлюють іншу думку, ще й до того дуже часто – підсадні, актори тощо, їх завдання – бути тими, кого б'ють», – наголосив блогер.

Він порадив не брати участь у московських передачах, не давати коментарі московським журналістам, які використовують щирих українців для імітації свободи слова там, а потім використають думку для її спростування абсолютною більшістю «експертів» у студії.

«Припиніть поширювати відео з кремлівських передач, де хтось там сказав іншу думку, яка вам сподобалась. Ви таким чином розкручуєте нових «опозиціонерів» з РФ, які потім полізуть до нас, і за декілька днів почнуть воювати не проти Путіна, а проти нашої влади, ви таким чином підсаджуєте свою аудиторію на ляльок, яких кремль видає за «опозиціонерів», а вони у подальших своїх відео будуть знову ж таки заносити пропаганду кремля в наш інфопростір», – підсумував Карпенко.

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