Зеленский знал о запрете въезда «крымнашиста» в Украину еще до начала сьемок, но подумал, что, авось, проскочит, – Муждабаев

В Украине все-таки запретили телесериал «Сваты» и теперь уже можно сказать, что о публичном «крымнашизме» одного из ключевых актеров «Сватов» было известно еще до начала съемок последней части сериала, что ему за это был официально запрещен въезд в Украину и, что продакш-компания, судя по всему, перенесла съемки в Беларусь, именно для того, чтобы «крымнашист» смог продолжать играть в сериале. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет известный украинский блогер и журналист Айдер Муждабаев.
По его словам, если так и есть, то значит шоумен Владимир Зеленский, в таланте которого уже убедились все в Украине и далеко за ее пределами, с коллегами все знали изначально, но не побрезговали и продолжили снимать открытого «крымнашиста» Добронравова в «Сватах».
«Мне кажется, нечему удивляться. По крайней мере, предположить, такое развитие событий было вполне реально. Сознательно шли на риск, могло проскочить, но с большей вероятностью, на мой взгляд, не могло. И не проскочило», – резюмировал Айдер Муждабаев.