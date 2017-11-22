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Айдер Муждабаев: у нас своего шлака хватает, нечего еще российский собирать

Айдер Муждабаев: у нас своего шлака хватает, нечего еще российский собирать
Совсем неправильно, да и ненужно страдать инфантилизмом по отношению к актерам и режиссерам РФ, жалеть их. Не за что жалеть, нет ни единой причины. Сочувствие им на фоне того, что сделала их страна, можно считать полной безнравственностью и таким же идиотизмом. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист и блогер Айдер Муждабаев.

Он отмечает, что одного типа обижает его министр культуры, который за скрепы, главный из которых - «сакральный русский Крым», не стал в нужное время радоваться вместе со всеми. Другого типа обижают за фильм про любовницу царя. Руководит обижанием весьма неадекватная из «русского сакрального Крыма», воровской добыче которого этот человек почему-то радовался.

По словам Муждабаева, обижаются актеры, писатели, музыканты, что их в России ругают, вот они и приехали в Украину душу излить, но никто из них даже не пытается понять каково тем, кто сегодня пытается сводить концы с концами на Донбассе от российской агрессии, кто пытается как-то выжить в оккупированном Крыму. Этим российским творческим личностям наплевать на них, забыть и не видеть, им, видите ли, обидно, что гонорары в России уредали и им приходится читать стихи перед доверчивыми украинцами. «У нас своего морального шлака хватает, даже спустя 4 года после Майдана, чтобы еще российский собирать», – резюмировал Айдер Муждабаев.
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