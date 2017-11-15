Муждабаев: «Мы знаем, что делает Евросоюз, - главный спонсор Путина и всех войн»

Запад стал честным и смелым, и заявляет о том, что знает, чем занимается Россия и предупреждает, что у нее ничего не выйдет, но в этом случае и мы можем заявить, что в курсе всех дел Запада: Запад, в частности, ЕС, является главным спонсором Путина, всех войн и аннексий. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Айдер Муждабаев, известный журналист.
«Данный факт надо понимать четко. Без денег западных стран за углеводородное сырье, а это близко к 100% валютных поступлений, Путин не смог бы ничего вообще. Его режим не продержался бы у власти и года. Вернули бы и Крым, и ОРДЛО, забыли бы про Сирию и КНДР, ядерное оружие бы сдали за ножки Буша. Поэтому, несмотря ни на какие правильные резолюции, я не склонен благодарить за поддержку Украины страны ЕС», - отмечает Муждабаев.
По его мнению, Запад является главным пособником российского президента в его терроре, и все санкции западного мира не могут идти ни в какое сравнение с потоком денег в копилку Путина.