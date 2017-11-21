Палий: уже очевидно, что именно Майдан с Божьей помощью спас Украину от судьбы, худшей, чем у Сирии

Украинцы еще помнят одно из последних видео встречи экс-президента Украины Виктора Януковича и президента РФ Владимира Путина с совместной встречи, когда Путин на радостях совал ногами в то время, как Янукович продавал Украину за 15 млрд долларов. Психологи интерпретируют такое поведение ног как крайнюю нетерпеливость и пренебрежительность к своему собеседнику. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский историк и блогер Александр Палий.
По его словам, сейчас уже очевидно, что именно Майдан с Божьей помощью спас Украину от судьбы, худшей, чем у Сирии.
Блогер отмечает, что правильно об стратегии Путина сказала в своем время олигарх Игорь Коломойский, когда еще был Беней. По мнению Коломойского, Путин предполагал, что Украина у него в кармане уже, что Украина – переваренный продукт, что вопрос решен, о ней можно забыть, так как никуда она уже не денется, ведь все было куплено и схвачено. Свои люди были везде: и у власти, и в бизнесе, и пропаганда давала свои результаты, большинство электората яростно поддерживало прокремлевского Януковича, а недовольных всегда можно было прижать или устранить. Путина планировал сосредоточиться на странах средней Азии или Балтии, но сложилось не так, как планировал Путин, поэтому пришлось действовать по обстоятельствах.