Олександр Палій пояснив, чому план «Шатун» правдивий, а не фейк, як говорять деякі політики

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Відомий український політолог вважає, що стає незрозумілим, чому деякі адекватні українці ставлять під сумнів правдивість плану «Шатун». За словами Олександра Палія, як говорить стародавнє китайське правило: суперника потрібно розколювати зсередини. Російські спецслужби навіть не приховують те, що ставлять за ціль підірвати Україну: влаштовуються підкупи, агітація. Той самий «Шатун» вже добре апробували в Донецьку, Луганську і тільки в Харкові, Запоріжжі, Миколаєві українська влада вчасно оговталася, інакше б сценарій був добре відомий, вважає експерт.«Головні ж виконавці планів Росії – це відомі вороги нашої країні та запроданці, які свої кар’єрні цілі та збагачення ставлять вище за національні інтереси України», – зазначив Олександр Палій.Політолог відмітив, що сьогодні на новий рівень вийшли українські спецслужби, розсекречення плану «Шатун» і нещодавній прокол російський спецслужб під час спроб викрадення колишнього співробітника ФСБ Росії, а нині українського патріота, блогера Іллі Богданова – це теж справа рук співробітників СБУ.