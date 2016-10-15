Александр Палий рассказал, какая партия вскоре заменит «Свободу» и «Правый сектор»

Как передает replyua.net, политолог Александр Палий в эфире «Громадського радио» прокомментировал создание партии военно-политического типа «Азова» «Националистический корпус».
«Я отношусь к созданию партии подобного типа хорошо, потому что это увеличение конкуренции и, возможно, привнесение какой искренности в политику. Я всячески это приветствую, тем более, что руководитель этого корпуса показал себя как достаточно искренний жесткий человек проукраинских взглядов. Другое дело, надо понимать, что было несколько скандалов, в частности связанных с российскими шпионами в этом корпусе. Надо более детально относиться к кадрам. И надо понимать, в какой сложной ситуации мы живем сейчас. Для партии нужно понимание, ответственность и решение экономического характера. Нам нужно, чтобы люди понимали, с какой экономической реальностью они сталкиваются», – отметил Александр Палий.
На предыдущих парламентских выборах партии националистического толка «Свобода» и «Правый сектор» не преодолели проходной барьер. Сейчас же о выборах говорить еще рано. Они, скорее всего, будут только через 3 года. «Если говорить об «Азове», то следует сказать, что в Украине когда-то уже проходил похожий процесс: сначала что-то военное, а потом что-то политическое. Речь идет о тех временах, когда Украина своей государственности не имела, я имею в виду 20-30 лет. Сначала мы имели украинскую военную организацию Евгения Коновальца, а затем организацию украинских националистов, которая стала конкурировать с более умеренными партиями в тех же западных землях Украины, которые были под Польшей. И, в результате, она стала доминировать», – рассказал политолог.
В политических кругах ходят слухи, что партия «Азова» создается при активной поддержке Арсена Авакова. Конечно, якобы структура одна и теоретически это могло бы быть, но, опять таки, это неподтвержденная информация. Кроме того, Аваков теоретически заинтересован после аннигиляции «Народного фронта» найти себе новую нишу. Но пока это только разговоры. По финансированию, многие жертвовали на «Азов», как на искреннюю военную единицу, которая сыграла важную роль в освобождении Мариуполя и сохранении солдат. Кроме того, «Азов» был консолидирующим источником после отражения атаки на Мариуполь. В этом его заслуга. Если говорить о программе, которую задекларировала эта политическая сила, в частности они выступают за восстановление ядерного статуса Украины, за экономический национализм и за радикальное повышение рождаемости. В этом аспекте следует сказать, что все эти идеи не сильно отличаются от программных идей ЕС. «Я не вижу в этом никакой угрозы. В Европе тоже есть правые партии, которые выступают с аналогичными лозунгами. Этот вопрос дискуссии. Мне кажется, главная проблема в реалистичности экономической политики, потому что когда у нас националисты начинают говорить о национализации – это одно, а другое, когда некоторые националисты выступают против мелкой частной собственности. Если бы их услышал Бандера и другие наши националисты, они были бы в шоке. Это же коммунизм чистой воды. Украинская национальная идея – это поощрение мелкой собственности, а у нас почему-то наоборот – часто ударяются в социальной обочину», – отметил Александр Палий.
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