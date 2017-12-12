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Прошло ровно 100 лет, в Украине все повторяется с точность до 1917-го, – историк

Прошло ровно 100 лет, в Украине все повторяется с точность до 1917-го, – историк
Призывы, которые сегодня слышны в Киеве о том, что нужно идти «мочить олигархов» не есть чем-то новым, первыми их озвучили не сегодняшние «революционеры». Первыми были люмпены 1917 году во главе с большевиками и «левыми» эсерами. Только тогда слова «олигарх» не знали – «мочили» разных буржуев. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский историк и публицист Павло Правый.

По его словам, в СССР «инженеры человеческих душ» рассказывали, что в 1918 году разруха наступила из-за того, что буржуи занимались диверсиями и саботажем и еще Гражданскую войну развязали. На самом же деле, все началось, когда в декабре 1917 года, за 7 месяцев до Гражданской войны, восставший против «барыг» пролетариат выгнал буржуев с их фабрик и заводов, объявив, что теперь они являются народными. Первое, что сделал пролетариат – поднял себе зарплату в 5 раз. В результате продукция пропорционально подорожала, банально перестали покупаться, ею были забиты все склады и цеха. Штамповали ее пока хватило сырья и комплектующих. Потом вдруг выяснилось, что «барыга» не просто сидел у себя в теплом кабинете и ничего не делал, пока пролетарии вкалывали у станков. Выяснилось, что надо кому-то разбираться в вопросах снабжения, логистики, сбыта, финансах, качестве сырья и сотнях других крупных и мелких вещей. Всем, что называется организация производства. Большевистские вожди поделать ничего не могли – они все были теоретиками марксизма, а по образованию – юристы, врачи, учителя, а некоторые с 2-3 классами образования.

Павло Правый отмечает, что после такого «управления» страну накрыл голод, хотя на Волге гнило 10 миллионов пудов зерна. Железные дороги остановились из-за дезорганизации движения, началась эпидемия тифа и холеры, хотя склады были забиты лекарствами. Пришлось вводить практику «военного коммунизма». Это когда рабочих под прицелами винтовок мобилизовали на заводы, где они жили и работали за пайку и выпускали они прежде всего оружие – надо было расстреливать голодные бунты пролетариев в Архангельске, Твери, Саратове, Пскове, Питере, Москве, Пензе. По словам блогера, те страшные события историки начинаю вспоминать сегодня, потому что на улицах снова звучат лозунги «отнять и поделить», «разогнать барыг».
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