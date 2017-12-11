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Блогер: не первый раз вижу, как из сбитых летчиков снова делают политиков, но первый раз так тупо

Блогер: не первый раз вижу, как из сбитых летчиков снова делают политиков, но первый раз так тупо
Как сообщает replyua.net, Печерский районный суд города Киева отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

По словам украинского блогера с ником Mason Lemberg, сложно предположить, какие еще аргументы нужны Печерскому суду, чтобы отправить под арест человека, получавшего деньги от лица, финансирующего войну в Украине? Это все при наличии записей разговоров и видео передачи денег. Блогер подчеркивает, что нам три года рассказывали о «преступной власти, которая контролирует суды», а сегодня мы увидели, кто на самом деле продолжает контролировать суды, даже через 3,5 года после Революции Достоинства и через кого продолжают решать свои шкурные вопросы городские сумасшедшие, финансируемые теми же лицами.

Еще один блогер Кирилл Данильченко более оригинальнее прокомментировал решение Печерского суда. По словам блогера, как говорил один битый службой майор одним молодым лейтенантам в 1999 году – «не хочешь ходить в туалет – не мучай жопу». «Все что у меня есть сказать по поводу арестов, отбиваний, задержаний, маршей протеста, бега по крыше и решений суда по поводу одного военнопленного из одной знойной страны. Не первый раз вижу, как из сбитых летчиков снова делают политиков, но первый раз так тупо», – резюмировал Данильченко.
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