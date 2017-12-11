Блогер: нравиться кому-то или нет, но Порошенко избрали на всеукраинских выборах, а Саакашвили у нас в гостях

Несмотря на все глупости и ошибки украинской власти ставить знак равенства между Верховным главнокомандующим Украины и президентом страны-агрессора как минимум некорректно. Это попытка упросить ситуацию до «зрада»-«перемога». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналист Роман Цимбалюк.
«Все вот эти разговоры о равенстве Порошенко и Путина похожи на репертуар подруги, которая пикетировала администрацию президента Украины с требованием освободить украинских пленных. Только удерживают их не там, а по приказу президента соседней страны, который за освобождение требует политических уступок», – написал Цимбалюк.
Он отмечает, что такая история могла произойти только у нас – сначала мы одну девице в герои превозносили, посыпали ее лепестками роз, потому другому гражданство на блюдечке подарили, а потом и от первой, и от второго не можем никак избавиться. Блогер отмечает, что, если оперировать определениями «военнопленный», как заявил сегодня Саакашвили, то границу Украины незаконно и безнаказанно нарушил Путин и Саакашвили. Саакашвили не стоит забывать, чтобы показывать, как может работать президент, надо быть президентом, а не бывшим главой близкого нам государства. Нравиться кому-то или нет, но Порошенко избрали на всеукраинских выборах, а Саакашвили у нас в гостях. Надеюсь гостить будет не за решеткой.