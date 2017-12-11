Журналист: раз уж Саакашвили объявил себя военнопленным, можно обменять его на Сенцова и Кольченко, или на Гриба

Украинцы были бы не против обменять Саакашвили, который сегодня в зале суда назвал себя военнопленным, на тех наших бойцов, которые три года сидят в Макеевской колонии на территории ОРДЛО, что и близко несравнимо с пентхаусом за 6 тысяч долларов снимать, да водку по всей Украине пить под антикоррупционные речевки. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинская журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева.
По ее словам, глупо было начинать так выступление в суде, поскольку первый день слушаний решает все: и отношение к подозреваемому, и общественный настрой к делу. Токсичное параллельное заявление Курченко о «жиробасе» и «цуцике» тоже неслучайно. Как и информация, что в апреле олигарх будет защищать свою честь и деловую репутацию против Петра Порошенко. Истерика – не лучшие союзники народной революции, если она действительно такая, а не оптом и в розницу.
Блогер отмечает, что неожиданностью оказалось появление в суде Юлии Тимошенко. Она, конечно же, не будет брать Саакашвили в свой партийный список, а вот, ежедневные «качели» между «барыгами» и грузинским десантом провокаций – ей в огромную пользу. Порошенко еще чуть-чуть и посчитают «политическим импотентом». Саакашвили – неадекватом. У Вакарчука еще опыта нет. Бойко – страшно. Рабинович – смешно, а вот Тимошенко – вариант стабильности и материнской руки, которая обогреет и накормит пострадавших от «зубожіння» і геноциду.