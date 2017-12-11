Блогер: если Михо военнопленный, то с кем он воюет, кто его враг? Вся власть, Порошенко или, может быть, Украина?

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Если политтехнологи подсказали Саакашвили, что нужно на камеры назвать себя военнопленным в зале суда, чтобы потом попасть на все интернет и печатные медиа-ресурсы страны, то это еще куда ни шло, ведь пиар-ход сработал на 100%. «Если же Саакашвили и вправду считает себя именно военнопленным, то хочется спросить его, против кого он воюет, кто главный враг Михо – Порошенко, власть или вся Украина – главный враг «грузинского реформатора»?», – цитирует replyua.net украинского блогера Екатерину Золотареву.Блогер отмечает, что выражение «я военнопленный» только в таком контексте может восприниматься как адекватное, а не галюциногенное. Но тогда это многое объясняет.«Ты смотри, какой борзый вояка. Давно пора этого бойца выслать уже отсюда на родину и пусть себе там воюет. Посмотрим, как быстро ему там это его желание быстренько отобьют», – резюмировала Золотарева. После использование плакатов с изображением «Небесной сотни» соратниками Саакашвили и его женой в адрес самого Саакашвили посыпалось еще больше обвинений и пожеланий отправить его в Грузию.