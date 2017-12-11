Журналист: Вакарчук просто «забросил удочку» – посмотреть на реакцию, ну и пугнул Банковую

Как передает replyua.net, видеообращение популярного украинского исполнителя, а отведана еще и рейтингового кандидата в президенты Украины уже стало поводом для обсуждений и прогнозов политических экспертов.
По словам украинского блогера Юрия Богданова, теперь остается лишь гадать, кем Святославу предстоит пребывать: подставным лицом Банковой, подставным лицом Госдепартамента, подставным лицом всех олигархов по очереди иди же при хороших электоральных шансах – и Кремля тоже. Святослав Вакарчук – личность неординарная. Уж точно ничем не хуже большинства нынешних политических «лидеров» и депутатов Верховной Рады.
По мнению украиского журналиста Ивана Яковины, Святослав Вакарчук просто «забросил удочку» – посмотреть на реакцию, ну и пугнул Банковую: если не начнете работать, то пеняйте на себя, получите очень жесткого оппонента. При этом обещать своего выдвижения не стал: оно может и не понадобиться, если найдется кто-то, кто возьмет на вооружение пункты его программы. «В общем, на мой взгляд, разумно. Речь и правда была несколько затянута: пять-семь минут – это потолок для такого формата», – резюмировал журналист.