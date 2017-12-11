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Политолог: наши распри с западными соседями начались с письма Жириновского 2014-го года

Политолог: наши распри с западными соседями начались с письма Жириновского 2014-го года
На западных границах Украины появились разнообразные проблемы, которые проявились в последнее время в отношениях с пограничными государствами. Стоит вспомнить, как весной 2014 года в медиа появилось скандальное письмо главы российского ЛДПР Владимира Жириновского к лидерам Польши, Венгрии и Румынии, в котором политик, который давно и умело обслуживает интересы Кремля и специальных служб, предлагал принять участие в разделении украинских регионов. Это была лишь публичная составляющая активности Кремля, которую также сопровождали и закулисные политические предложения. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политический эксперт Евгений Магда.

По его словам, теперь мы имеем смесь причин, повлекших осложнения в отношениях Украины с рядом приграничных государств. Для каждого из них катализатором стала проблема, чувствительная для внутренней политики соседнего государства. Для Польши – вопрос исторической памяти, для Венгрии – удел меньшинства в Закарпатье, для Беларуси - «шпионский скандал», за которым просматриваются «уши Москвы». Проблемы, появившиеся осенью 2017 в отношениях Украины с ее соседями, не исчезнут сами собой. Это необходимо максимально четко понимать. Более того – их необходимо последовательно решать и минимизировать возможность обострения отношений с другими соседями. Интерес Кремля в том, чтобы превратить Украину в государство с гибридной дипломатической изоляцией очевиден. И уже осенью следующего года при неблагоприятном для Украины результате выборов в Молдове там может возникнуть скептически настроенное к сотрудничеству с Киевом правительство.

По мнению политолога, вопрос выглядит важным и актуальным, и его решение в год столетия украинской дипломатии выглядит насущной задачей. Евгений Магда отмечает, первым, что нужно сделать – определить приоритеты и параметры стратегического партнерства, сократить список государств, которые имеют этот статус. Хорошо осознать сложные аспекты нынешнего международного положения Украины, минимизировать амбициозные проявления украинских политиков в чувствительных для соседей сферах, однако быть готовыми дать отпор возможным провокациям со стороны приграничных государств. Сосредоточиться на экономической составляющей сотрудничества, искать общий интерес в реализации межгосударственных проектов. Более полно использовать уникальное географическое положение Украины, ее мощную газотранспортную систему, отказаться от образа жертвы, взять на вооружение инструменты культурной и народной дипломатии, взять на вооружение универсальную тональность в диалоге по отстаиванию собственных интересов, искать точки соприкосновения с соседями. Оживить трансграничное сотрудничество в экономической, социальной, гуманитарной сферах, обеспечить продолжение позитивных преобразований в Украине.
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