Журналист: Соболев не потребовал озвучить источник финансирования акции Саакашвили – вот и вся борьба с коррупцией

Очень жаль, что Егора Соболева хотят отстранить от председательства в комитете по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Обидно, потому что это один из искренних майдановцев, которые шли менять власть. Даже не столь важно, кто там больше виноват – или это часть наступления на несистемных политиков, или сам Егор не справился и повел себя таким образом, что появились сомнения в его соответствии этой должности. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинская телеведущая и журналистка Ольга Лень.
Она отмечает, в конце концов, после обвинений против его тактического союзника Михеила Саакашвили, как глава комитета Соболев должен был хотя бы поставить публично требование открыть источники финансирования акции. Иначе это уже не антикоррупционная деятельность как принцип, а использование лозунгов антикоррупции чтобы «мочить» политических оппонентов.
Ольга Лень отмечает, что как бы там не было: его утилизируют или сам утилизируется – это часть общего неуспеха представителей нового гражданского общества в старой власти. И можно, конечно, сетовать на слишком большое давление, но это все равно проигрыш и проигрыши будут до тех пор, пока не вырастет собственная способность, принципиальность и адекватность вызовам.