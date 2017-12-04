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СпецтемаБлогер: теперь окончательно стало ясно на кого работает Саакашвили

Блогер: пока Саакашвили раскачивает страну, Мариуполь у Путина уже на прицеле

Блогер: пока Саакашвили раскачивает страну, Мариуполь у Путина уже на прицеле
Самое неприятное в Саакашвили – привычка его адептов подавать его на манер апостола Мунтяна – «Последняя надежда Украины», «Спаситель нации» и «Мессия украинских реформ». Конечно, можно посмеиваться над страхами – «если снесут Порошенко – Путин нападет», но в этой насмешке нет ни капли юмора, ведь и правда нападет. Если Саакашвили удастся, в устроить в столице беспорядки и привлечь на свою сторону каких-то вооруженных людей – Путин немедленно атакует Мариуполь. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Андрей Алексин.

По его словам, если, пользуясь неразберихой и отсутствием главнокомандующего, Путин успеет за пару дней пробить сухопутный коридор в Крым – Саакашвили только пожмет плечами: он в свое время отдал треть Грузии и не перекрестился. Блогер отмечает, показательно то, что протестанты не предъявляют для импичмента никаких конкретных случаев нарушения президентом законодательства – все претензии уже на третьем слове съезжают в фирменную лексику Саакашвили и Тимошенко: «шоколадный барыга», «Украина встань с колен», «зубожіння народу», «пенсионеры голодают», «сбросить с тела страны присосавшихся олигархов» и прочее.

Андрей Алексин подчеркивает, если мы потеряем Мариуполь – мы потеряем Украину, это же понятно. «Именно поэтому я не миндальничаю ни с блогерами, заискивающими перед Саакашвили, ни с недалекими патриотами, не понимающими, как опасно идти за апостолом, отдавшим Путину треть своей страны и явившимся теперь сюда, к нам. Ну и штаны эти его задом наперед и странная верхняя губа, конечно, тоже, чего уж там: с эстетикой у меня все в порядке, я же ее преподавал, чтоб вы знали», – подытожил Андрей Алексин.
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