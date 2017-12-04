Блогер: В Луганске продолжает всплывать правда о «подвигах» отдельных «героев Новоросии»

С того времени, по словам Казанского как из «ЛНР» убежал Игорь Плотницкий, прошла всего одна неделя, а уже стало известно о том, что один из его приверженников, «депутат народного Совета» псевдореспублики, оказался садистом и насильником. Блогер отмечает: «Местная жительница Брянки рассказала, как «парламентарий» Виталий Морозов, который был членом брянковской комендатуры в 2014-м, вместе с иными «освободителями Донбасса» насиловали и пытали ее в 2014 году».
Также Денис Казанский утверждает, что у кураторов «Луганской народной республики» на каждого имеется своя отдельная папочка. «До тех пор, пока ты стоишь на правильном пути – ты герой Новороссии и храбрый борец с фашизмом. Однако как только ты перешел дорогу начальству, сразу же папка извлекается из запылившегося шкафа. Далее все кровавые деяния 2014-го, в частности убийства, похищения людей, отжим имущества и прочее, все это моментально становится достоянием общественности. А после, в одну секунду только из народного героя депутат Морозов превратился в палача и выродка».