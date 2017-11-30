Эксперт: «Над Захарченко нависла серьезная угроза»

После отставки Игоря Плотницкого, главы «ЛНР», похожая угроза нависла над его коллегой – Александром Захарченко, главой «ДНР». Как сообщает replyua.net со ссылкой на Апостроф, такое мнение прозвучало от Юрия Карина, известного военного эксперта.
«Путину не нужны идейные идиоты, ратующие за присоединение к России, и ценные свидетели для Гааги. Пока Кремль извивается ужом в минском формате, у Захарченко есть иммунитет. Плюс у Захарченко есть кумовство с идеологом кровопролития на Донбассе гражданином Сурковым», - заявил Карин. По его словам, уже звучали заявления о желании заменить Захарченко на посту главы «ДНР», и в случае раздела власти в «республиках» спецслужбы будет действовать весьма креативно – намного креативнее, чем в Луганске.
«Можно смело называть того, кого ему выставят в противовес. Это бывший сотрудник спецслужб Украины, тоже предатель – Александр Ходаковский, который уже выразил готовность. То ли еще будет. А номинальным главой, марионеточным руководителем станет кто-то третий по сценарию оккупированных районов Луганской области», - считает Карин.