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СпецтемаЗвезда «Сватов» сделал новое громкое заявление в адрес Украины

Эксперт: «Над Захарченко нависла серьезная угроза»

Эксперт: «Над Захарченко нависла серьезная угроза»
После отставки Игоря Плотницкого, главы «ЛНР», похожая угроза нависла над его коллегой – Александром Захарченко, главой «ДНР». Как сообщает replyua.net со ссылкой на Апостроф, такое мнение прозвучало от Юрия Карина, известного военного эксперта.

«Путину не нужны идейные идиоты, ратующие за присоединение к России, и ценные свидетели для Гааги. Пока Кремль извивается ужом в минском формате, у Захарченко есть иммунитет. Плюс у Захарченко есть кумовство с идеологом кровопролития на Донбассе гражданином Сурковым», - заявил Карин. По его словам, уже звучали заявления о желании заменить Захарченко на посту главы «ДНР», и в случае раздела власти в «республиках» спецслужбы будет действовать весьма креативно – намного креативнее, чем в Луганске.

«Можно смело называть того, кого ему выставят в противовес. Это бывший сотрудник спецслужб Украины, тоже предатель – Александр Ходаковский, который уже выразил готовность. То ли еще будет. А номинальным главой, марионеточным руководителем станет кто-то третий по сценарию оккупированных районов Луганской области», - считает Карин.
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