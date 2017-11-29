Украинские артисты прокомментировали ситуацию вокруг «Сватов»

Известные украинские артисты не могли остаться в стороне от скандала вокруг запрета сериала «Сваты», и многие из них поддержали Владимира Зеленского, передает replyua.net со ссылкой на Сегодня.
«Я который день пребываю в некотором шоке от всего того, что творится и обсуждается вокруг сериала «Сваты». Я имела честь сниматься в этом сериале и очень горжусь этим фактом. О какой пропаганде может идти речь, если ничего кроме любви «Сваты» не пропагандируют! Этот сериал, как и многие другие проекты Квартала 95, снят на высоком уровне, а сами ребята уже давно доказали, что являются ярыми патриотами нашей Родины», - заявила Олеся Жураковская.
Ее полностью поддержала Катерина Кистень, заслуженная артистка Украины, отметившая, что она ничего не знает о политических играх, но призывает оставить жизнь этому проекту, который необходим людям. Владимир Горянский, народный артист Украины, считает, что зрители и артисты не должны быть заложниками ситуации из-за одного Добронравова, поскольку «Сваты» - настоящий украинский продукт, снятый силами украинских киношников.