Сазонов: «Жизни Плотницкого все еще угрожает опасность»

Благодаря своим связям Игорь Плотницкий, бывший глава «ЛНР», остался в живых после переворота, однако его жизни продолжает угрожать опасность. Как информирует replyua.net со ссылкой на Апостроф, такое мнение высказал Дмитрий Тымчук. Также такую точку зрения высказывает и Кирилл Сазонов, известный политолог.
«Не факт, что Плотницкий и в дальнейшем останется живым, но пока он выторговал для себя жизнь, что для него просто здорово. Это максимальный выигрыш в лотерею, который он мог получить», - считает политолог. Дмитрий Тымчук, координатор группы Информационное сопротивление, в свою очередь, заявил, что в силовых структурах у Плотницкого стались верные сотрудники, и, если бы он захотел, то задействовал бы всю разведку.
«Для того, чтобы не усугублять конфликт, в Москве, судя по всему, Плотницкому дали гарантии физической неприкосновенности. Теперь он будет почетным пенсионером на территории РФ», - считает Тымчук.