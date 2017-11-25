Телеведучий: У Зеленського працював сепаратист і ватник, який був до вподоби багатьом глядачам «Сватів»



Новина про можливу заборону СБУ на в’їзд до України актора серіалу «Свати» Федора Добронравова стала підставлю для розповсюдження двох маніпуляцій прихильників та критиків цього рішення. Як



«Багато глядачів «Сватів» були на Майдані та воюють на Донбасі. І що робить з ними Володимир? Вдається до маніпуляцій, а у своєму коментарі стверджує, що СБУ веде боротьбу зі «Сватами». Тобто, виходить так: «Помилку не я зробив, це просто вам не до вподоби моя робота». Громадянин Зеленський просто міг оштрафувати свого підлеглого чи змусити його вибачитися, проте він так не робить, оскільки значно простіше сказати, що хтось інший винен», - написав Вінтонів.



Він переконаний, що після заяви Зеленського розповсюдилася ще одна маніпуляція: що «Свати» - сепаратисти, ватники і підтримують Росію». І після цього дискусія відійшла від суті. А вся суть у тому, що у Зеленського на роботі працював сепар і ватник, який подобався багатьом глядачам, які любили «Сватів», - зробив висновок журналіст.

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Срочно: «Уже сегодня»: ученые рекомендуют готовиться к концу света Новина про можливу заборону СБУ на в’їзд до України актора серіалу «Свати» Федора Добронравова стала підставлю для розповсюдження двох маніпуляцій прихильників та критиків цього рішення. Як передає replyua.net , таку точку зору на своїй сторінці у Facebook оприлюднив телеведучий Роман Вінтонів, відомий під псевдонімом Майкл Щур. Журналіст підкреслив, шо СБУ заборонила Добронравову в’їзд до країни через його візит до анексованого Криму, однак український шоумен Володимир Зеленський не може просити спецслужбу скасувати заборону, тому що це призведе до значних збитків для студії, на якій здійснюється випуск «Сватів».«Багато глядачів «Сватів» були на Майдані та воюють на Донбасі. І що робить з ними Володимир? Вдається до маніпуляцій, а у своєму коментарі стверджує, що СБУ веде боротьбу зі «Сватами». Тобто, виходить так: «Помилку не я зробив, це просто вам не до вподоби моя робота». Громадянин Зеленський просто міг оштрафувати свого підлеглого чи змусити його вибачитися, проте він так не робить, оскільки значно простіше сказати, що хтось інший винен», - написав Вінтонів.Він переконаний, що після заяви Зеленського розповсюдилася ще одна маніпуляція: що «Свати» - сепаратисти, ватники і підтримують Росію». І після цього дискусія відійшла від суті. А вся суть у тому, що у Зеленського на роботі працював сепар і ватник, який подобався багатьом глядачам, які любили «Сватів», - зробив висновок журналіст.