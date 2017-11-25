В 1933 году жизнь украинца стоила 5 долларов 8 центов, – блогер

За всю свою долгую историю Украина не знала что это такое – массово прятать детей, умерших от голода – ни в XI веке, ни в веке XVII, во время страшной Руины, голода не было – благодатные украинские земли давали трудолюбивому народу хлеб и к хлебу. Украинцы кормили не только себя, но и половину Европы. Ни при татарах, ни при поляках, ни при турках, ни даже при власти московских царей украинское село не вымирало от голода. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналист Павло Правый.
По его словам, исключение – ХХ столетия. За 70 лет украинцы пережили три страшных Голодомора, которые унесли жизни около 10 миллионов человек. Все это – во времена власти коммунистов. Да, тогда был неурожай. Да, была тяжелая ситуация с продовольствием, но не в этом причина массовой гибели украинцев в 1921-1923 годах. Причина в том, что с формально тогда независимой Украинской Социалистической Советской Республики в Россию только в 1921 году совершенно бесплатно было вывезено около миллиона пудов одного только зерна. В 1932-1933 годах Голодомор тоже был создан искусственно. Крестьяне массово умирали, а СССР за 1932-1933 год экспортировал 3,5 миллиона тонн одного только зерна. Позже оправдывались: нужны были средства на индустриализацию.
Павло Правый отмечает, дело в том, что тогда на фоне мирового экономического кризиса зерно в Европе не стоило практически ничего. За эти годы СССР выручил за зерно только 50,8 млн. долларов. Принимая во внимание, что в СССР в 1932-33 гг. от голода умерло минимум 10 миллионов человек, из них в Украине – до 7 млн, жизнь каждого человека стоила 5 долларов 8 центов.