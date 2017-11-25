Политолог: «Карьера Плотницкого – это отставной сепаратист в Подмосковье»

Тарас Березовец, известный политолог, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал ситуацию в «ЛНР», отметив, что идея объединения «республик» уже не кажется нереалистичной, передает replyua.net. По словам Березовца, если «республики» объединить, это будет выгодно Москве – станет проще ими управлять, будут сокращены расходы на администрирование – не будет дублирования ведомств и министерств.
«Что, если на базе «ДНР» и «ЛНР» появится новая единица под условным названием «Донецко-Луганская федеративная народная республика» или «Донбасская федеративная народная республика»? С единым госаппаратом, едиными вооруженными силами и единым вождем. И дело даже не столько в фигуре Игоря Плотницкого, который давно мозолил глаза кремлевским кураторам. Если человек не находится на стороне решения проблемы, он сам становится проблемой. Именно это произошло с Плотницким, и теперь в лучшем случае его ждет карьера отставного политика-сепаратиста, осевшего в Подмосковье», - считает политолог.
Также он отметил, что в случае объединения «ЛНР» и «ДНР» даже не нужно будет проводить референдумы – «парламент ЛНР» обратится к «парламенту ДНР» с просьбой объединить луганский и донецкий народы.