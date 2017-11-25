Блогер: если с 2019 годом все еще более-менее ясно, то с 2024 – нет вообще и не факт, что появится лучше проходной



Как



Во-первых, нельзя сравнивать Вакарчука с шутами от политики и не от политики. Это серьезный, умный и вполне спокойный человек, что, крайне важно в наше специфическое время и анализируя события, которые провоцируют крайне неспокойные ребята под Радой. Во-вторых, считать, что раз



Юрий Богданов отмечает, что, если взять ТОП20 украинских политиков по рейтингу прямо сейчас и поставить их в пару с Вакарчуком, то немало людей в 19 парах проголосуют за Вакарчука и только в одной – за его оппонента. И, если с 2019 годом все еще более-менее ясно, то с 2024 – нет вообще и не факт, что появится лучше проходной.

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Срочно: «Уже сегодня»: ученые рекомендуют готовиться к концу света Как передает replyua.net , украинский блогер Юрий Богданов в своем блоге пишет о том, что на сегодняшний день про Вакарчука как кандидата в президенты и вообще про его политическое будущее можно писать все, что угодно, потому что сам Вакарчук никак не реагирует на все эти вещи. Можно очень по разному относиться к Вакарчуку и его политическому опыту, но категорически несправедливо делать две вещи.Во-первых, нельзя сравнивать Вакарчука с шутами от политики и не от политики. Это серьезный, умный и вполне спокойный человек, что, крайне важно в наше специфическое время и анализируя события, которые провоцируют крайне неспокойные ребята под Радой. Во-вторых, считать, что раз политический опыт Вакарчука недостаточен, он «недостоин» быть в «президентской выборке», тоже будет неправильно.Юрий Богданов отмечает, что, если взять ТОП20 украинских политиков по рейтингу прямо сейчас и поставить их в пару с Вакарчуком, то немало людей в 19 парах проголосуют за Вакарчука и только в одной – за его оппонента. И, если с 2019 годом все еще более-менее ясно, то с 2024 – нет вообще и не факт, что появится лучше проходной.