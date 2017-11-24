«ЛНР» и «ДНР» хотят объединяться, - Тымчук

После того, как Игорь Плотницкий сбежал в Россию, боевики «ЛНР» начали задумываться об объединении с «Донецкой народной республикой». Как сообщает replyua.net, об этом Дмитрий Тымчук, координатор группы Информационное сопротивление, написал на своей странице в Фейсбуке.
«Бегство в РФ главаря «ЛНР» Плотницкого в результате конфликта с главарем «МВД ЛНР» Корнетом вызвало панику в среде руководства «административных органов» данного псевдогосударственного образования. В среде представителей «администрации главы ЛНР» и «министерств» распространяется информация о возможном объединении «ЛНР» и «ДНР» в одно квазигосударственное образование с административным центром в Донецке», - пишет Тымчук. Также эксперт подчеркивает, что в то же время луганские боевики опасаются, что переход под руководство «ДНР» может завершиться чистками среди руководства «Луганской республики».
«Решение об объединении может быть принято в связи с деятельностью Захарченко, который в последнее время постоянно сообщал российским кураторам во время посещения Москвы о неспособности Плотницкого эффективно управлять территорией «ЛНР» и о перманентном перераспределении сфер влияния между главарями «ЛНР», - добавил Тымчук.