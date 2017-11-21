Руслана: «Украине уже не нужна украинизация – мы достаточно сильные»

Певица Руслана Лыжичко заявила о том, что Украине больше не требуется украинизация, поскольку страна стала очень сильной, и ее уже нельзя задушить, информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель. Об этом певица рассказала на программе «Свобода слова», и, по ее словам, в Украине нет людей, которых нужно украинизировать.
«Я выступала в Краматорске, там люди ходили с сине-желтым флагом. У меня нет ни иллюзий, ни стереотипов, что там что-то нужно украинизировать. Я против слова украинизация. Когда-то в свое время была русификация, и нам навязывали культуру. Украина слишком сильная, чтобы ее задушить», - отметила Лыжичко. Впрочем, певица считает, что стране пока еще не хватает культурной революции, и она должна была произойти в 2014 году, после Майдана.
Певица считает, что украинцы стремятся создать новый образ своей страны, и им нужно себя идентифицировать не только надев вышиванки – нужно снять с себя шаровары и устроить культурную революцию.