Журналист: «Единственная правильная реакции Украины – разрыв дипотоношений с Беларусью»

Последние задержания в Беларуси граждан Украины свидетельствуют о том, что российский президент полностью подчинил под свой контроль режим Александра Лукашенко, и в этой ситуации единственным правильным решением со стороны Киева будет разрыв дипломатических отношений с Беларусью. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Юрий Бутусов.
«Очевидно, Беларусь взяла курс на сворачивание отношений с Украиной. Сентябрьские военные российско-белорусские учения показали, что Лукашенко поддался влиянию Путина и предпринимает откровенно враждебные действия. Теперь Лукашенко делает все, чтобы разорвать отношения с Украиной путем провокации и создания вымышленных шпионских скандалов, пытается нагнетать антиукраинскую истерию. Ответом на такие ничем не спровоцированные действия может быть только одно — уровень отношений с Беларусью придется опустить до уровня контактов с Россией», - отмечает журналист.
Бутусов напомнил украинцам, что за последнее время в Беларуси были задержаны несколько украинцев – Александр Скиба, директор одного из украинских заводов, Павел Шаройко, украинский журналист, Павел Гриб, сын участника АТО. Также Бутусов добавил, что Беларуси голосовала в Совбезе ООН против резолюции по Крыму.