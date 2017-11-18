Медушевская: если бы не украинский язык на наших политических ток-шоу, то можно подумать, что смотрим телеканал «Новороссия»

Как передает replyua.net, известная телеведущая, журналист Ирина Медушевская на своей странице в Facebook разразилась гневным постом в адрес украинских СМИ, которые в гонке за рейтингами забывают про то, что в стране идет война и, в первую очередь, информационная война со стороны РФ, о которой уже говорит весь мир и пытается ей противостоять. В Украине же не просто не противостоят российской пропаганде, а всячески ей подыгрывают. Тому яркий пример телеканал ЗИК.
По словам журналистки, в Украине, действительно, существует такое понятие, как свобода слова, но одно дело излагать свою позицию, а другое – готовить реванш «Оппозиционного блока» и «регионалов». «Многие просто сидят на зарплате и это святое, но нужно же следить за речью «великим блогерам-экспертам» и модераторам «главных политшоу страны»! Я иногда ловлю себя на мысли, что, если бы эфир был не на украинском, я бы полностью была уверенна, что смотрю канал «Новороссия», – написала Медушевская.
Она отмечает, что, действительно, все напряжены, четыре года война, хотим немедленно мир и реформы, а может стабильности и доллар по 8 гривен или назад в СССР?