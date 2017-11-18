Финансист: в Украине, манипулируя чувством патриотизма, хотят «зарубить» систему Прозорро

В Украине, играя на патриотизме, хотят обойти систему Прозорро. А именно, отдать преимущество на конкурсах украинскому производителю, дать ему возможность побеждать в тендерах даже, если его цена не лучшая, даже, если его цена хуже на 40 процентов. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет известный украинский финансист Сергей Фурса.
По его словам, основной целью системы Прозорро был чистый конкурс – без человеческого фактора, кто даст лучшую цену, тот и победил и это лишило доходов тысяч негодяев, наживавшихся на тендерах. Теперь они вернулись, но уже в вышиванках и теперь они хотят, чтобы не цена решала, а справка о том, что ты патриот и, что то, что ты сделал и продаешь, имеет украинские корни. Сделать справку всегда дешевле, чем дать лучшую цену. Сергей Фурса отмечает, такой патриотизм давно существовал в другой важной для Украины реформе – в приватизации. В Украине не было нормальной приватизации. Именно потому, что всегда существовали эти дополнительные условия, отсекающие иностранных покупателей и позволяющие «порешать» между собой. Результат на лицо.
«Вопрос не в том, что иностранцы лучше. Вопрос в том, что нашим надо быть конкурентными. Да и не в протекционизме дело. Эта инициатива – лоббизм коррупции и решал, но никак не защита отечественного производителя. Откат в реформах может добраться и до Прозорро. По крайней мере, «решалы» уже подготовили законопроект и скоро будут рвать на себе рубаху, требуя от всех быть патриотами», – резюмировал финансист.