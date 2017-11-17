Исаев назвал главную причину территориального конфликта между Польшей и Украиной

Игорь Исаев, главный редактор портала украинцы Польши PROstir.pl, в эфире 5 канала заявил о том, что главной причиной территориальных конфликтов между Польшей и Украиной являются польские муниципальные выборы, которые состоятся в следующем году, информирует replyua.net.
Исаев отметил, что сейчас в Польше на региональном уровне приветствуется зрада, связанная с Украиной. «Действуют региональные движения. В следующем году в Польше муниципальные выборы, и вот на региональном уровне такие вот вещи, как маленькие зрады, поддерживают. И именно в восточных регионах Польши, связанные с украинцами зрады, мне кажется, достаточно действенные», - считает Исаев.
Он подчеркнул, что в декабре националисты планируют опять провести марш в Перемышле, и этот марш является событием, под которое подогревают значительную часть поляков, и в Украине обязательно увидят кадры «прекрасного представления». Напомним, что Витольд Ващиковский заявил, что, несмотря на разногласия между странами, Польша поддержит антироссийские санкции и будет и дальше выступать против аннексии Крыма.