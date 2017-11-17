Журналист: «Из-за нового праздника дни до Нового года станут неофициальными выходными»

Евгений Кузьменко, колумнист издания Гордон, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал появление нового праздника и выходного дня в Украине – 25 декабря, Рождества Христово по Григорианскому календарю, передает replyua.net.
По его словам, у украинцев появилась еще одна возможность выпить официально. «С одной стороны, уважили римо-католиков и протестантов, коих в Украине немало. С другой стороны, ничто так не объединяет украинцев, как возможность официально выпить. В особенности – официально выпить, не дожидаясь Нового года. Одна проблема – теперь оставшиеся до Нового года дни будут вполне официально считаться неофициальными выходными. Так выпьем же за эту проблему и успешное ее решение!», - пишет Кузьменко. Напомним, что Верховная Рада утвердила новый праздник и выходной день.
Теперь украинцы будут отдыхать 25 декабря, однако 2 мая убрали из календаря официальных выходных, и количество майских праздников сократилось. Украинцы будут отдыхать только 1 мая, в День труда, а также, скорее всего, 8 мая, в День примирения и согласия, а 9 мая должно стать рабочим днем. Однако официально отменили пока только выходной 2 мая.