Премьер Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в подрыве мирового порядка. Иными словами, российской власти в очередной раз указали на «гибридность». Как передает replyua.net, об этом высказалась политолог и блогер Олеся Яхно-Белковская.
По ее словам, очень правильно отметила Мэй, что Кремль недооценил веками устоявшиеся демократические ценности и свободы Европы, которая не даст себя в обиду, несмотря на все попытки с дестабилизации мира со стороны Москвы.
«В этом смысле российская власть переиграла сама себя. Всем стало понятно, что война в Украине – это не конечная цель. Конечная цель – это развал ЕС, подрыв существующих институций, использование демократических инструментов и площадок – свободы слова, выборов, международных организаций для «гибридизации» и развала миропорядка», – написала Олеся Яхно-Белковская. Она добавали, что давление на Россию, будет только нарастать, в том числе в вопросе деоккупации Украины. Несмотря на бесконечные «завывания» украинских оппозиционеров, что Украина никому не нужна. Осознание того, что безопасность Украины – это и есть часть безопасности Европы в полной мере стала осознаваться после попыток вмешательства РФ во внутренние процессы в ряде стран ЕС.