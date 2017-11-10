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Вятрович о запрете на въезд в Польшу: «Беспокоит, что демократическая Польша звучит в унисон с авторитарной РФ»

Вятрович о запрете на въезд в Польшу: «Беспокоит, что демократическая Польша звучит в унисон с авторитарной РФ»
Владимир Вятрович, директор Украинского института национальной памяти, прокомментировал заявления польской стороны о том, что ему запретят въезд в Польшу.

Как информирует replyua.net, Вятрович написал на своей странице в Фейсбукее о том, что возможный запрет на въезд очень похож на решения российских властей. «Уже несколько лет являюсь персоной нон грата в России. Сейчас, говорят, получил запрет на въезд в Польшу. Меня больше беспокоит не ограничение собственного передвижения, а то, что демократическая Польша зазвучала в унисон с авторитарной Россией», - написал руководитель института. Напомним, что ранее одно из польских изданий сообщило о запрете Вятровичу на въезд в Польшу.

Витольд Ващикоовский, глава польского МИДа, ранее заявлял о том, что приветствует заявления украинских властей о том, что среди украинцев нет антипольских настроений, однако также подчеркнул, что Киев уже давно использует Варшаву, которая безоговорочно поддерживала Украину в ее конфликте с РФ, но теперь все изменится.
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