Блогер: у «борца с барыгами» оказалось состояние, которому позавидует любой барыга

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили объявил, что именно «революционеры», как он выразился, «дожали» власть, чтобы был принят в первом чтении новый закон о выборах. Потом же выяснилось, что ближайшие соратники Саакашвили – ни Семенченко, ни «правая рука» Михаила Николозовича – господин Деревянко за закон не голосовали. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналист Павло Правый.
По его словам, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, Деревянко написал заявление главе Верховной Рады с просьбой учесть и его голос «за». Ну, не успел человек проголосовать – бывает. Павло Правый отмечает, что выдающийся «борец с барыгами» господин Деревянко входит в пятерку самых богатых депутатов. Только официально его состояние составляет 416 миллионов гривен.
По словам блогера, также Деревянко имеет 5 земельных участков общей площадью 140 тыс. квадратов (14 гектаров), 2 дома, 5 квартир, 2 дачи по 200 квадратов каждая, 2 гаража, 10 офисов. Плюс Land Rover Range Rover, Toyota Land Cruiser 200 и Mercedes S 500 4matic. У жены: Land Rover Range Rover 4.2, Toyota RAV4 и Lexus RX 450h. По декларации официально наличности в господина Деревянко 1, 6 миллионов гривен, 1, 5 миллионов евро и почти 3 миллиона долларов. Блогер подчеркивает, что это все мелочи, главное, что он не «барыга» - он «борец с барыгами».