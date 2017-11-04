Дипломат: как ни прискорбно, но заявление Польши добром не закончится

Острое заявление министр иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о запрете части украинцев въезда в Польшу только усугубит ухудшение украино-польских отношений. Интересы двух стран и двух народов совпадают, вызовы, которые стоят перед обоими государствами, практически идентичны, а энергия и ресурсы расточаются впустую и не на то, что должно быть приоритетом. Как передает replyua.net, такую мысль высказал украинский дипломат и блогер Вадим Трюхан.
По его словам, вопрос здесь не в вездесущей «руке Кремля». Проблема в политических элитах, государственных институтах, позиции гражданского общества и профессионализме историков в обеих странах.
Вадим Трюхан уверен, что значительно большая доля вины за нынешнее положение вещей лежит именно на польской стороне. Как это ни прискорбно, но добром это не закончится, если вовремя не остановиться. А останавливаться, перелистывать страницу и идти вперед, вместе преодолевая вызовы и торгуя путь в будущее для обоих народов, которые являются естественными союзниками на веки, надо уже сегодня, а не завтра.