валюта
СпецтемаБлогер: мужній вчинок українського посла у Сербії розлютив Белград

Дипломат: как ни прискорбно, но заявление Польши добром не закончится

Дипломат: как ни прискорбно, но заявление Польши добром не закончится
Острое заявление министр иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о запрете части украинцев въезда в Польшу только усугубит ухудшение украино-польских отношений. Интересы двух стран и двух народов совпадают, вызовы, которые стоят перед обоими государствами, практически идентичны, а энергия и ресурсы расточаются впустую и не на то, что должно быть приоритетом. Как передает replyua.net, такую мысль высказал украинский дипломат и блогер Вадим Трюхан.

По его словам, вопрос здесь не в вездесущей «руке Кремля». Проблема в политических элитах, государственных институтах, позиции гражданского общества и профессионализме историков в обеих странах.

Вадим Трюхан уверен, что значительно большая доля вины за нынешнее положение вещей лежит именно на польской стороне. Как это ни прискорбно, но добром это не закончится, если вовремя не остановиться. А останавливаться, перелистывать страницу и идти вперед, вместе преодолевая вызовы и торгуя путь в будущее для обоих народов, которые являются естественными союзниками на веки, надо уже сегодня, а не завтра.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономар: увага! Дуже важлива новина!

Срочно: Блогер: вітаю росіян, Путін догрався з ядерними випробуваннями
Важное за сутки
03 ноя 2017
4905

Кримський Бандерівець: якщо ще вчора я сумнівався чи це випадковість, чи цілеспрямована робота ФСБ, то зараз всі сумніви відпали

За словами Кримського Бандерівця окупанти вирішили у черговий раз «закрутити гайки» на півострові – про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, опублікований оглядачем у соціальній

Последние новости

Политолог: «Собчак дали указание сделать заявление о Крыме»

В британской королевской семье родится двойня

Пенсии «детям войны»: Розенко заявил, что такой категории не существует

Дипломат: как ни прискорбно, но заявление Польши добром не закончится

Журналист назвал дату, когда Путин объявит о выдвижении

Известной теннисистке предъявлены обвинения в мошенничестве

В Кабмине рассказали о «конкретных очертаниях» «плана Маршалла для Украины»

Ответ России на санкции Канады: Москва заявила о запрете въезда в страну «канадцам-русофобам»

Володимир Фесенко: тиск на Путіна з боку Заходу поступово відіб’є бажання витрачати останні гроші на Донбасі

В Украину прибыл балкер с антрацитовым углем – ДТЭК

Смертельное ДТП в Киеве: на остановке маршрутка сбила людей

Миротворцы на Донбассе: в США сообщили об отсутствии согласия с Россией

В Украине существенно подешевеют лекарственные препараты

Журналист: «С экономикой Донецка все очень плохо, о чем свидетельствует один факт»

Брэд Питт выдал все секреты об Анджелине Джоли

США не будут ставить в зависимость ситуацию на Донбассе с Крымом, - Волкер

Эксперт: есть как минимум две причины, почему Аваков должен уйти в отставку

США заявили о потере ИГИЛ почти всех захваченных в Ираке территорий

Ученый назвал дату первого контакта землян с инопланетянами

Американская авиация впервые нанесла удары по ИГИЛ в Сомали

 Новости за день