Эксперт: «Украина может стать привлекательным туристическим направлением»

Чтобы Украина могла стать более привлекательной для иностранных туристов, в первую очередь, в стране нужно повышать качество сервиса, и для этого необходимо построить новые отели, причем, как самые дорогие, так и бюджетные.
Как передает replyua.net со ссылкой на Новое время, такое мнение высказала Елена Бойко, соучредитель туристической компании Travel Professional Group. «Если посмотреть на качество отдыха в Одессе в этом году, то его невозможно сравнить даже с Болгарией. Любая страна дает очень хороший уровень сервиса за совершенно разумные деньги. И спектр сочетания "цена-качество" позволяет развиваться выездному туризму именно в контексте той или иной страны. Ни для кого не секрет, что курорты “all inclusive” в Турции дают наибольшее количество клиентов именно за счет питания», - отмечает эксперт.
По словам Бойко, в Украине колоссальные возможности для развития туризма разной направленности, и речь идет не только о человеческом факторе, но и о природно-географических комплексах. Эксперт подчеркнула, что туризм в Украине не заканчивается одной Одессой – можно путешествовать везде – и в Чернигове, и в западных регионах.