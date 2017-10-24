Блогер: теперь Гриценко можно посочувствовать. «Коса» не спит и конкурентов – не терпит

Многие в Украине удивлены рейтингом экс-министра обороны Украины, лидера движения «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, который, согласно недавно обнародованного рейтинга Центра Разумкова, оказался в тройке лидеров народных симпатий. Как передает replyua.net, известный украинский блогер Дмитрий Вовнянко в своем блоге пишет о том, что, на самом деле, удивляться нечему, нет там никакого сговора, «зрады» и искусственного перераспределения голосов.
«Вы подумайте лучше, к кому может перетекать электорат Тимошенко и «Самопомочи», при условии, что рейтинг Петра Порошенко принципиально не изменился? Особенно – умеренный электорат, который долго думать не будет, потому что не привык», – написал блогер. Он отмечает, особенно важно, если только Гриценко не бьется в истериках на телевидении, не нарушает границ и свято соблюдает правила: «Чем меньше говоришь – тем умнее выглядишь».
Дмитрий Вовнянко отмечает, что сейчас самое время посочувствовать Анатолий Гриценко, потому что сейчас за него возьмутся всерьез. «Коса» не спит и конкурентов – не терпит», – резюмировал блогер.