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Блогер: ждите, через две недели начнется – «Я был в поликлинике и где эта ваша медреформа?»

Блогер: ждите, через две недели начнется – «Я был в поликлинике и где эта ваша медреформа?»
Медреформа проголосована, но пройдет еще пара недель и в сети появятся посты: «Я был в поликлинике и где эта ваша медреформа?». «В селе Нехворощ нет врача!». «В Конотопе вымогают взятку за операцию!». Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Сергей Марченко.

По его словам, в отличие от пенсионной реформы, которую реформой только объявили, в медицине будет настоящая реформа. Она меняет взаимоотношения между пациентом и медучреждением. Чтобы реформа заработала и люди ощутили позитивный результат, нужно не менее 5 лет, не меньше года понадобится врачам и пациентам, чтобы вникнуть в свои права и обязанности. Это будет период организационного хаоса: никто ничего толком не знает, бардак и анархия. Еще 2-3 года на оптимизацию численности и расположения больниц и поликлиник. Хорошие и востребованные развиваются, плохие и с низким трафиком умирают. Еще год-два понадобится людям, чтобы на себе ощутить, как все изменилось.

Сергей Марченко отмечает, что внедрение не будет легким. Против реформы все – административное лобби, привыкшее пилить бюджетные деньги на койко-местах, недоверие врачей, которые потеряют старые схемы заработка и переживают, смогут ли зарабатывать по новым правилам, недовольство больных, не понимающих: так нести взятки или не нести? Тема настолько резонансная, что, если что-то пойдет не так, и.о. министра здравоохранения Супрун и команду просто вкатают в асфальт, не вникая, что помешало и какие есть объективные трудности.
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