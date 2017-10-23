Эксперт: улетая подлечиться в Швейцарию или Германию, политикам нужно хотя бы постить селфи из украинских больниц

Политикам, которые сегодня критикуют медицинскую реформу, улетая подлечиться чартерами в Швейцарию, Австрию или Германию стоит хотя бы постить селфи из украинских больниц, ибо одно дело на словах защищать советские и социалистические ценности, а совсем другое пойти в обычную районную больницу и желательно не в Киеве. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и политический аналитик Николай Давыдюк.
По его словам, Супрун, на которую так все нагнетали, с помощью коалиции, РПЛ, взаимопомощи и личного лоббизма Владимира Гройсмана, смогла провести свою первую реформу. По словам аналитика, это довольно неплохой показатель, в первую очередь с точки зрения того, как успешный украинец или украинка возвращается домой, с багажом глобального опыта в своей области, в данном случае медицина, и реализует изменения в Украине. Всего этого нам в нашем политикуме явно не хватает: современных знаний, новых подходов, мировых практик. Поэтому такое сильное и было сопротивление медреформе.
Николай Давыдюк отмечает, что именно поэтому электоратом «рулят» популисты-коррупционеры. Все же надо меняться, идти вперед и использовать наши сильные стороны. Надо впервые в истории, создать такие условия, чтобы украинцы смогли самореализоваться дома.