Блогер: Егор не хочет проблем ни власти, ни себе, он просто очень хочет попасть в телевизор

В новости о том, как нардеп Егор Соболев выгнал из своего палаточного лагеря парня в костюме рыбака с ружьем, что стреляет пульками на 100 м, прекрасно все – и портрет участника протеста, и отношение лидеров протеста к своему ядерному электорату. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Сергей Марченко.
«Почему там триста людей вместо 300 тысяч? Недовольных рыбаков объективно больше ведь! А потому, что они там никому не нужны. Организаторам акции нужно не активное протестное движение, а картинка. Для движения наоборот, такие мужики, которые любят форму, играют в World of Tanks и покупают пукалки, это же самое то! Собрать тысячу таких, и кто знает, как оно все повернется. Для власти это была бы проблема», – написал Сергей Марченко.
Он отмечает, что, судя из случившегося, Егор Соболев не хочет проблем – ни власти, ни себе. Он хочет кричать в мегафон, водить хоровод вокруг Верховной Рады, ходить обмотанным в украинский флаг и в конце концов попасть в телевизор. Напомним, вчера вечером, нардеп и активист палаточного городка на Грушевского Егор Соболев избил протестующего, которого назвал провокатором.