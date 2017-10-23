Тарас Березовец: эта проблема растет, как снежный ком, и ее уже не остановить

Одна из самых главных проблем Украины, которая в ближайшее время станет проблемой №1 – это депопуляция. Иными словами, массовый выезд украинцев на работу в другие страны. В России работают от 3 до 3,5 млн украинцев. Работающих в странах ЕС 7 млн граждан. Если сюда добавить США и Азию, получим еще порядка 2 млн граждан. Итого свыше 12 млн украинцев, работающих за рубежом. Последняя перепись в Украине проводилась еще при Леониду Кучме в 2001-м году. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политтехнолог Тарас Березовец.
По его словам, если сюда добавить временно оккупированные территории – 4 млн на Донбассе и 2,5 млн в Крыму, то выйдет еще больше число украинцев за рубежом. Попытки провести новую перепись наталкиваются на сопротивление в правительстве. Ведь речь о миллиардах субсидий и тенденция будет нарастать. В правительстве утверждают, что раньше ехал запад и центр страны, теперь массово поехал юг – Николаев и Херсон. Тарас Березовец подчеркивает, что проблема растет, но в Раде и Кабмине все спокойно. Остановить процесс уже невозможно, в первую очередь, из-за разницы зарплат, максимум что можно придумать как его притормозить, в первую очередь через микрокредитование малого бизнеса, реализацию масштабных инфраструктурных проектов.
Политтехнолог отмечает, что еще один негатив – уменьшение притока денег от гастарбайтеров. Раньше один минибус вез в Украину родственникам порядка 30-40 тысяч наличных евро. Сейчас поток упал до 3-4 тысяч евро на машину. Так произошло, потому что некому стало везти деньги. Люди перебираются целыми семьями, забирая детей. «У меня в окружении так уехали уже несколько семей в полном составе. Решать проблему придется, скорее всего, непопулярными методами. Завозом работников из стран СНГ и Юго-Восточной Азии», – резюмировал Тарас Березовец.