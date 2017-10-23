валюта
СпецтемаУченые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро

Тарас Березовец: эта проблема растет, как снежный ком, и ее уже не остановить

Тарас Березовец: эта проблема растет, как снежный ком, и ее уже не остановить
Одна из самых главных проблем Украины, которая в ближайшее время станет проблемой №1 – это депопуляция. Иными словами, массовый выезд украинцев на работу в другие страны. В России работают от 3 до 3,5 млн украинцев. Работающих в странах ЕС 7 млн граждан. Если сюда добавить США и Азию, получим еще порядка 2 млн граждан. Итого свыше 12 млн украинцев, работающих за рубежом. Последняя перепись в Украине проводилась еще при Леониду Кучме в 2001-м году. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политтехнолог Тарас Березовец.

По его словам, если сюда добавить временно оккупированные территории – 4 млн на Донбассе и 2,5 млн в Крыму, то выйдет еще больше число украинцев за рубежом. Попытки провести новую перепись наталкиваются на сопротивление в правительстве. Ведь речь о миллиардах субсидий и тенденция будет нарастать. В правительстве утверждают, что раньше ехал запад и центр страны, теперь массово поехал юг – Николаев и Херсон. Тарас Березовец подчеркивает, что проблема растет, но в Раде и Кабмине все спокойно. Остановить процесс уже невозможно, в первую очередь, из-за разницы зарплат, максимум что можно придумать как его притормозить, в первую очередь через микрокредитование малого бизнеса, реализацию масштабных инфраструктурных проектов.

Политтехнолог отмечает, что еще один негатив – уменьшение притока денег от гастарбайтеров. Раньше один минибус вез в Украину родственникам порядка 30-40 тысяч наличных евро. Сейчас поток упал до 3-4 тысяч евро на машину. Так произошло, потому что некому стало везти деньги. Люди перебираются целыми семьями, забирая детей. «У меня в окружении так уехали уже несколько семей в полном составе. Решать проблему придется, скорее всего, непопулярными методами. Завозом работников из стран СНГ и Юго-Восточной Азии», – резюмировал Тарас Березовец.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Арестович: в случае с 20-летним ребенком Зайцевой наше общество «сломалось» на евангельском вопросе

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали
Важное за сутки
22 окт 2017
12080

Арестович: в случае с 20-летним ребенком Зайцевой наше общество «сломалось» на евангельском вопросе

В случае с 20-летним ребенком Еленой Зайцевой наше общество «сломалось» на евангельском вопросе, считая, что лучше выбрать Ветхий Завет (око за око), а чем Новый (кто из вас без греха, пусть первый

22 окт 2017
9119

У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки

У соціальних мережах активно обговорюють несподівану новину – практично весь день сьогодні глава держави Петро Порошенко провів у прифронтовій Авдіївці. Про подробиці візиту розповіли народний

22 окт 2017
6313

Политолог рассказал, кто же такие охранники Сакварелидзе, готовящие теракты под Радой

Неоднократно в СМИ сообщалось об охранниках Сакварелидзе, которые как раз накануне так называемых акций протеста попались на покупке гранатометов и автоматов Калашникова, но не назывались их

22 окт 2017
4718

Політик: те, що провокатори назвали «всенародним віче», виявилось черговим фейком

За словами українського політика Зоряна Шкіряка, спроби протестувальників імітувати під Верховною Радою Майдан провалились остаточно, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис,

Последние новости

Волонтер: "Нас всех ожидает решающий год"

В Минздраве рассказали, как оформить договор с личным врачом

Березовец назвал главную проблему для будущего Украины

Кароль: «У нас очень разная страна. Этого раньше не было»

Керри сделал громкое заявление о своей бывшей девушке, покончившей жизнь самоубийством

Приходько о Савченко: Она – стопроцентный агент Кремля

Киев стал лидером рейтинга городов мира с самой дорогой арендой жилья

Блогер: после такого заявления Саакашвили и Тимошенко должны залечь на дно

Парубий прокомментировал запуск евроколеи из Львова в Польшу

В киевских МАФах полностью запретили продажу алкоголя

Лоукостер Ernest Airlines перевезет 200 тысяч пассажиров между Италией и Украиной в 2018 году

Эксперт: «Французы ненавидят Путина»

Эксперт: улетая подлечиться в Швейцарию или Германию, политикам нужно хотя бы постить селфи из украинских больниц

Журналист: «Я с самого начала предупреждал Собчак об огромных рисках»

Муженко рассказал о процессе перехода ВСУ на стандарты НАТО

Блогер: Егор не хочет проблем ни власти, ни себе, он просто очень хочет попасть в телевизор

Трамп предупредил о выходе США из НАФТА

Похорошевшая Джоли удивила фанатов романтичным образом

Российский сухогруз затонул возле берегов Японии

Доставайте пуховики: синоптики дали прогноз на неделю

 Новости за день