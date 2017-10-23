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Волонтер: вина Зайцевой очевидна и чудовищна – и это даже не смерть пятерых человек, а «лексус в двадцать лет»

Волонтер: вина Зайцевой очевидна и чудовищна – и это даже не смерть пятерых человек, а «лексус в двадцать лет»
Виновница трагического ДТП Алена Зайцева, вероятнее всего, действительно виновата, и ей придется с этой бесконечной виной жить, но пусть это выяснит следствие, и точку поставит суд. Но вот это назначение виновного, формирование общественного мнения, науськивание толпы на «богатеньких мажоров» депутатами и должностными лицами, которые сами – богатенькие и мажоры, абсолютно неприемлемо. Как передает replyua.net, такое мнение в своем блоге высказал украинский блогер и военный волонтер Юрий Касьянов.

«Кидайте в меня камнями, называйте мое мнение заказным, но эта история не оставляет меня в покое. Я пересмотрел все найденное в сети видео, перечитал все свидетельства очевидцев, ознакомился со всеми доступными материалами и не понимаю, как можно человека назвать преступником, убийцей сразу после столкновения двух автомобилей, когда степень вины каждого водителя определяется долей секунды, мгновением», – задается вопросом волонтер. По его словам, сразу после ДТП и единого видео назвали виновницу, немедленно обозвали мажоркой, припомнили штрафы за проезд на красный свет и превышение скорости, придумали какие-то «гонки по городу» - хотя это ни кем, и ничем не подтверждается и, наконец, нашли «опиаты», не упоминая об их количестве.

Юрий Касьянов отмечает, что измученный народ желает мести, хочет крови за нищенскую жизнь, за бесконечную войну, за беспредел правящего класса, за вседозволенность мажоров. Власть идет навстречу, и совершает ритуальное жертвоприношение без суда и следствия, потому что вина Зайцевой очевидна и чудовищна – и это даже не смерть пятерых человек, а «лексус в двадцать лет». Этой вины достаточно, чтобы выпустить пар и отвлечь внимание от проблем, но это вызывает привыкание к скорым расправам.
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