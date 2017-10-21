Эксперт: Судя по тарифам ЖКХ, в Украине должны быть такие же идеальные порядок и чистота, как в Лондоне

Учитывая слишком высокие тарифы ЖКХ, Украина уже близка по ним к европейским странам, однако при таких платежах в нашей стране должны царить порядок и чистота, как, к примеру, в Риме или Лондоне.
Как передает replyua.net со ссылкой на OBOZ TV, такое мнение прозвучало от Александра Савченко, финансового эксперта. «Мы переплачиваем за все услуги. Особенно за содержание придомовой территории. А исходя из тарифов, там должны быть чистота и порядок, как в Лондоне или Риме», - заявил эксперт. По его словам, раньше решением проблем занимались ЖЭКи, теперь в стране монополизм.
«В западных странах расходы на ЖКХ большие, но на уровне 10-12 процентов. За это они получают качественные услуги и шикарный стиль жизни. Ты не тратишь время на то, чтобы вкрутить лампочку», - подчеркнул Савченко. По его словам, теперь украинцы не сами выбирают компании, а им «их подсовывают, причем не из числа самых лучших».